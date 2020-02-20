據日本NHK報導，停留在橫濱港的鑽石公主號上，已有2名80多歲的確診乘客在住院治療後死亡，為首起船上乘客病逝案例，也讓日本因新冠病毒死亡人數上升至3人。

報導指出，這名病逝的患者皆為日本人，其中一名為87歲男性、11日確診住院治療，另一名為84歲女性，12日入院治療。

日本13日發生住在神奈川縣的80多歲女性死亡，是境內新冠肺炎首起死亡案例；加上今天2例遊輪旅客，日本境內總計已有3人死亡。

川崎市健康安全研究所所長岡部信彦對此表示，許多高齡病患在船上隔離等待時間太久，以及其他可能因素造成這一悲劇。雖然現在下結論還太早，未來應該更加關注高齡重病患者等高風險人士的應對方式。

另外，自19日先讓500名乘客下船後，鑽石公主號20日也將繼續讓另外500名乘客下船。

(中時電子報)