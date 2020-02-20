美國職籃明星週結束，例行賽下半季正式展開，本週五(2/21)上午09:00將上演東區兩支勁旅-布魯克林籃網出征費城76人的戲碼，兩軍在東區分別排名第7以及第5名差距不遠，本役在運彩投注方面有甚麼值得參考的重點以及策略呢？以下就來為大家介紹。

籃網目前戰績25勝28敗位於聯盟東區中段班，陣中兩大王牌杜蘭特(Kevin Durant)以及厄文(Kyrie Irving)分別深受阿基里斯腱以及肩膀傷勢困擾未能出賽，球隊進攻由丁威迪(Spencer Dinwiddie)和雷瓦特(Caris LeVert)補上，在杜、厄兩人歸隊之前籃網戰績很難有明顯進展。

76人就另當別論了，他們34勝21敗的戰績雖不亮眼，但卻劍指東區冠軍！千萬不要被他們東區第5的排名給蒙蔽了，根據台灣運彩的賠率顯示，76人拿到東區冠軍的賠率6.50倍僅次於公鹿的1.40倍，比2到4名的暴龍、塞爾提克以及熱火還低呢！

76人除了極被運彩看好之外，還擁有聯盟最高的主場勝率，開季至今打出25勝2敗的絕佳戰績，甚至比王者公鹿主場的88%勝率高上4%！回顧籃網與76人本季前三場對戰，籃網雖以2勝1敗領先戰局，但在76人的主場以多達11分之差落敗。

由於本場對戰是明星週過後的比賽首日，例行賽賽程休了一週之久，建議可以檢視兩隊經過長時間休息之後出戰的勝率來當作投注的參考，根據統計本季休息2天以上之後，76人出賽的戰績是8勝5敗，勝率高達61.5%；相對籃網則是4勝9敗勝率僅30.8%，因此明日兩軍之戰力推76人拿下勝利。

(中時電子報)