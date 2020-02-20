苦苓認為董至成不知道婚變主因應該不是實話。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

54歲董至成上周被爆和老婆羅若云21年婚姻告吹，羅若云甚至不要贍養費只求火速離婚，董至成錯愕直呼不知道主因就被離婚。昨(19日)離婚過來人苦苓說：「不清楚問題在哪裡，這不是實話」，他認為女人為了小事跟你吵架，其實是為了她們說不出的那個大問題，例如床事有問題她不好意思講，就用其他藉口找碴，認為董至成其實心裡清楚老婆哪裡不爽。

昨許聖梅、苦苓等人上《新聞挖挖哇》聊董至成婚變話題，許聖梅說，她印象中的羅若云是幫夫運很強的女生，工作能力強，也很會幫另一半打好關係，因此外界對於兩人過了21年神仙眷侶的日子卻突然感情破裂十分驚訝，而董志成說不僅不清楚離婚主因，也埋怨羅若云不直接跟他談，而是派出律師溝通，可見兩人關係降到冰點。

苦苓接著表示，自己過去曾送一本叫做《不結婚算你好運》的書給董至成，沒想到一語成讖，董至成喊冤不知道做錯什麼，苦苓認為應該不是真話，他舉例丈夫三個月沒碰老婆，女方可能會不好意思說，但其實心裡很氣，就會用小事找丈夫麻煩，所以夫妻之間為小事鬥嘴時，應該去想想另一半背後真正不爽的主因。

苦苓也說，其實從董至成的回應可以窺見兩人有問題許久，男方強調沒有虧待女方，卻沒有去思考除了經濟物質上的享受外，有沒有在精神層面讓對方滿足，苦苓說因此他們家每天都會要求擁抱、互相說愛對方，雖然會被說行禮如儀，但如果太太今天不開心其實是會說不出口或有異狀的，身為丈夫應該要細心觀察，才能將婚姻經營得當。

(中時電子報)