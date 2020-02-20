宏達電今（20）日宣布推出全新VIVE Cosmos系列VR頭戴式顯示器，包括VIVE Cosmos Elite、VIVE Cosmos XR及VIVE Cosmos Play三款可換式面板模組，能讓入門到高階使用者透過更輕鬆的方式使用更多元性、具擴充升級功能且相容於多款模組化配件的頭戴式顯示器。

其中，VIVE Cosmos Elite將自2月24日至3月17日在全台含括實體通路及網路商店的HTC銷售通路進行預購，最快3月中旬後開始出貨。

宏達電執行長Yves Maitre表示，VIVE Cosmos是HTC迄今為各種類型的VR消費者設計推出最具彈性及最多功能的頭戴式顯示器設備，從剛入門VR的消費者，或是追求頂級體驗的商業用戶，VIVE Cosmos都能提供出色的體驗經驗、舒適度及隨時間而不斷發展的VR到XR之旅，用戶僅需透過更換面板，就能輕鬆讓頭戴式顯示器升級。

VIVE Cosmos採用2880 x 1700超高畫質的顯示畫面，相較於第一代的VIVE提升了88％，帶來更清晰的文字與圖像呈現，同時全新的LCD亦大幅減少紗窗效應所帶來的影響，提供使用者更佳的視覺效果。

VIVE Cosmos Elite為針對要求高標精準度使用者需求的產品，透過配備基地台精準追蹤技術，使用者可享受SteamVR追蹤器更流暢操控，VIVE Cosmos Elite也支援VIVE生態系統週邊產品如VIVE移動定位器與無線模組，讓使用者體驗無線材束縛的自由移動。

VIVE Cosmos Elite整套包含預先裝設的外部追蹤器面板，兩顆SteamVR基地台，兩只VIVE控制器，可以與第一代以及第二代的基地台搭配使用，也能夠配合第一代VIVE與VIVE PRO控制器，可以提供精準的定位追蹤以及大場域的使用環境。

VIVE Cosmos Elite定價29,900元，將在第一季底正式開賣，其搭載的外部追蹤面板預計於第二季可在全球銷售據點以單件配件方式購得，可用以升級VIVE Cosmos Play及VIVE Cosmos，定價為6,600元。

配備高解析度的透視鏡頭的VIVE Cosmos XR，為VIVE Cosmos首款獨立式替代面板，預計第二季將率先發表開發者版本，能讓VR顯示畫面呈現100度的最佳化調節視野，將與現實世界與虛擬內容結合。

VIVE Cosmos XR可透過VR多人協作工作和遠端會議軟體VIVE Sync，將虛擬對象帶入現實環境中，進行虛擬實境會議，並在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費享受3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像、一鏈上傳檔至OneDrive，及創建虛擬會議室等多項功能，以滿足不同企業用戶需求，同時推助宏達電搶進遠距虛擬會議／辦公市場商機。

而針對初階玩家推出的VIVE Cosmos Play，藉由使用Inside-out追蹤技術，不需架設基地台就能讓消費者立即開始進行虛擬實境探索，並可隨著消費者需求的改變能進行彈性的調整與升級，讓入門使用者輕鬆跨進體驗高階VR。

(工商 )