據第一財經官網報導，中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2月20日貸款市場報價利率（LPR）為1年期LPR為4.05％，5年期以上LPR為4.75％，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

(旺報 )