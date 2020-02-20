人行LPR再降息 5年期、1年期「雙降」 11:032020/02/20 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據第一財經官網報導，中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2月20日貸款市場報價利率（LPR）為1年期LPR為4.05％，5年期以上LPR為4.75％，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。 (旺報 ) #銀行 #貸款 #2月 #同業 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(2月17日～2月21日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 積極學習 積累貴人 04:092020/02/16 投資理財 曾咳血向蔡英文求救 公主號父子均確診 17:482020/02/16 政治 重慶省際包車全面恢復正常運轉 客座率控制在50％以內 23:482020/02/16 兩岸 模國禁台人入境 外交部狀況外！綠委痛批 12:172020/02/17 政治 《金融》2月OBU及DBU人民幣匯款金額，恐再走低 17:392020/02/17 財經 3月召開慣例 始於1985年 04:102020/02/18 兩岸要聞 《店頭市場》紅馬、精材、昱泉18日起預收款券，每5分鐘撮合一次 08:182020/02/18 財經 習近平訪日添變數？ 日：籌備工作如常進行 14:172020/02/18 兩岸 加碼挺抗疫 陸國務院減免企業三險費用 21:332020/02/18 兩岸 證監會鼓勵商銀進A股 17家銀行排隊IPO 04:102020/02/19 全球財經 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。