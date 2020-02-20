立委何志偉7年前擔任台北市議員時，爆料指控時任苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池霸佔陽明山區國有地10處、強奪私地，劉憤而提告。高院認定何沒有善盡查證義務，酌減賠償金額判賠35萬元、並在中國時報等刊登道歉啟事，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，何在2013年11月14日檢調搜索勘驗七七行館現場時，在場接受記者訪問，隨後又在市議會召開記者會，指控「劉政池至少還有10處私佔國有地未曝光，及另擁數間別墅，正複製同樣模式侵佔國有地」、「七七行館從成本3百萬變成7億7千萬元的豪宅」

何志偉還指稱「劉政池以買賣或強取豪奪染指20公頃的土地，其中國有地就超過10公頃。」，劉認為何的言論不實，提告求償350萬元並要求登報道歉。

士林地院認為，何的爆料已明確表明行為、數目、面積及金額，屬可被驗證真偽的事實，非單純意見表達，而是陳述事實，但何志偉卻無事實根據，已妨害劉的名譽，判賠50萬元、並須登報道歉。

高院審理後認定，何志偉僅憑陳姓檢舉人提供的資料，就指責劉政池是藉由低價購地、竊占國土、違法開發等方式獲取暴利的貪婪奸商，他的言論沒有盡查證義務，考量兩造的身分地位、財產，判何須賠償35萬元、登報道歉，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )