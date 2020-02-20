上週歐洲足壇最震撼消息，絕對是曼城因為嚴重違反財政公平政策，被歐洲足聯禁止參加歐洲兩大盃賽兩個賽季（2020-21、21-22），外加罰款3000萬歐元，曼城接獲禁令後馬上宣布，將會向體育仲裁法庭提出申訴。

申訴何時會有最後結果還不得而知，但英超列強已經為這個也許是天上掉下來的歐洲賽事名額磨拳擦掌。眾所周知，英超賽季排名前4的球隊獲得歐洲冠軍聯賽（歐冠）資格，第5名和兩個盃賽（聯賽盃和足總盃）冠軍取得歐足聯歐洲聯賽（歐霸）資格。曼城目前在積分榜排名第2，如果最終上訴失敗，那麼曼城空出的歐冠名額，將由積分榜第5名的球隊取代；而第6名球隊則獲得歐霸資格，如果聯賽盃和足總盃冠軍也由前6名球隊贏得，那麼聯賽第7和第8的球隊也將取得一席歐霸門票。

利物浦目前以76分穩居榜首並大幅領先，不僅首個英超冠軍在望，也已經提前在2月就鎖定了下賽季的歐冠名額，曼城和萊切斯特城分別以54和50分排名2、3位，基本上鎖定前4機會甚大。第4至9名之間則相對處於混亂的局面，切爾西（41分）、熱刺（40分）、謝菲爾德聯（39分）、曼聯（38分）、狼隊與艾佛頓（都是36分），各隊差距在5分以內，稍有閃失就可能跟下賽季的歐洲賽事擦身而過。

本週末英超有3場關係到歐戰資格的精彩戲碼，首先是2月22日20:30的「倫敦德比」，穆里尼奧領軍的熱刺作客對老東家切爾西，熱刺最近打出本季第一次的3連勝狀態正夯，切爾西則是2和2敗4連不勝。不過熱刺上週運氣不錯，拜對手維拉中衛恩格斯兩度犯錯，以3：2逆轉勝；切爾西則在主場對曼聯被VAR推翻了兩個進球，曼聯中衛馬奎爾一次有爭議的犯規也未受處罰，藍軍0：2飲恨未能止敗。熱刺近年作客斯坦福橋敗多勝少，本季也不曾4連勝，而穆里尼奧接掌兵符後兩次面對前東家曼聯和切爾西都輸球，有理由看好藍軍回主場打翻身仗。

第二場是2月23日凌晨1:30的次名之爭，「狐狸」萊切斯特城在王權球場迎戰「藍月亮」曼城，狐狸近5輪只有1勝，近2輪也連續被切爾西和狼隊逼平，由最多領先曼城6分，到如今反落後4分。狐狸本季戰績甚佳，但面對六大豪門只取得2勝2和4敗，包括兩負利物浦，也輸給曼聯和曼城。狐狸近期狀態下滑，可能跟前鋒瓦迪的表現有關，他在去年12月21對曼城之戰進球後，已經出賽8場未能進球，期間因傷缺陣4場，如何破除兩個月的進球荒，將是狐狸能否重返歐冠的關鍵。本場比賽較看好曼城反客為主，小勝1球的讓球和局是不錯選擇。

最後一場是2月24日凌晨0:30，由兵工廠主場對壘艾佛頓，兩隊近2個賽季幾乎遭遇相同的狀況，兵工廠上賽季由埃梅里接掌兵符，艾佛頓則由馬科席爾瓦上任；去年底兩人幾乎同時被解僱，兵工廠由前球員永貝里暫代，艾佛頓同樣由前球員鄧肯佛格森看守；12月底兩隊又幾乎同時找到新教練，接手兵工廠的還是前球員阿特塔，艾佛頓則找來名宿安切洛蒂。雖然軌跡相同，但換帥後的戰績卻大不同，安切洛蒂不愧世界級名帥，甫上任即拿下2連勝，帶隊8場聯賽5勝2和1敗只輸給曼城；阿特塔同樣領軍8場英超，戰績僅有2勝5和1敗，目前34分位居第10，落後排名第9的艾佛頓2分。槍手的好消息是進入2020年還沒有輸過，上週靠著佩佩1進球2助攻的精彩表現，主場4：0大勝紐卡索聯，在4連平後終於重回勝軌。以兩隊的近況看來，槍手雖然有主場優勢，但艾佛頓近5個客場演出大有改善，踢平曼聯和西漢姆，也擊敗紐卡和沃特福德，僅以1：2不敵曼城，相信來到酋長球場，會給槍手帶來很大麻煩，受讓取客勝較佳。

(中時電子報)