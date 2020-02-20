中小學2月25日開學，中央流行疫情指揮中心規畫比照腸病毒訂出停課標準，亦即同一班級在一周內有2名學童確診，全班就停課7天；台南市長黃偉哲表示，防疫是全國的事，全國一致是最好，必要時，我們可以比別人更嚴謹，「坦白說，就算一個班級只有一個確診，別人也不敢來上課。」

台南市108學年度第二學期高中暨國民中小學校長會議今天上午在長榮大學登場，台南市長黃偉哲被問到新冠肺炎疫情停班課標準，他說，防疫停班課是全國的事，全國一致最好，我們不能比別人寬鬆，必要時還可以比別人更嚴謹。

他說，並不是質疑中央標準，不過，以人性來說，只要一有人得病就馬上被孤立，過去腸病毒是一班兩個就停課，但新型冠狀病毒不可測性高，大家對他的恐懼也較高，是否適用一班兩例也不知道，但搞不好一班一例確診就沒人敢來上課，整個學校也會引起不必要恐慌，這部分還是要請中央思考一下停課標準。

(中時 )