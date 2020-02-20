紅色供應鏈來襲！知名蘋果分析師、天風國際證券郭明錤表示，大陸立訊精密可望在明年下半年或更早少量出貨iPhone。若立訊真的打入iPhone組裝供應鏈，恐衝擊鴻海、和碩、緯創等公司訂單，三家台企今天股價都在盤下徘徊。

郭明錤出具最新報告，表示立訊精密有望在2021年下半年或更早開始少量出貨iPhone，可成則將為關鍵機殼供應商。市場認為，立訊精密長期終將進入iPhone的組裝事業，但郭明錤表示，這時程將比市場預期得早，因為iPhone新品周期縮短，如果立訊精密可以進入iPhone組裝行列，可望降低蘋果新機開發與供應的風險。

此外，為確保初期組裝事業順利，郭明錤預測立訊將從舊款iPhone機型開始組裝。iPhone最大代工廠鴻海的優勢關鍵在於垂直整合組裝與機殼事業，故為建立iPhone組裝事業長期優勢與降低初期進入挑戰，立訊需與機殼廠商密切合作，而可成則是最適合的合作對象。

立訊精密是由前富士康生產線女工王來春於2004年創立，從一家小型零組件製造商發展成為一家製造服務大廠，蘋果、華為、Oppo、Vivo、特斯拉等國際大廠都是其客戶。

(中時電子報)