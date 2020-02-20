北榮現場傳劉真入院 加護病房患者家屬透露媽媽照顧愛女 11:082020/02/20 中時 吳維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 加護病房外，未見劉真家人蹤跡。（吳維書攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉真19日傳心臟出狀況，使用葉克膜搶救中，據傳她2月因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一半停止心跳，7日裝上葉克膜搶救。 大批媒體20日守在心臟血管外科加護病房外，未見到辛龍及劉真家人蹤跡，但有患者家屬透露辛龍與劉真目前不在該加護病房內，並留下一句話耐人尋味，「就算在，也不會出來。」 辛龍心繫愛妻狀況，暫停所有工作，希望能等到健康愛妻，共度餘生。據可靠消息指出，辛龍這幾天都不會出現在加護病房，目前是劉真媽媽專心陪伴。 (中時 ) #劉真 #病房 #加護病房 #葉克膜 #北榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉真當年為何嫁辛龍 背後原因連張小燕都感動了 18:472020/02/19 娛樂 爆劉真「裝葉克膜搶救」原因！手術一半...心臟驟停 19:032020/02/19 娛樂 劉真最新病況曝光！醫界人士證實：北榮住院中 20:052020/02/19 娛樂 劉真病危原因曝光！學員爆「她短期無法回來上課」 20:452020/02/19 娛樂 劉真、辛龍結婚6年「沒吵過架」 原因讓網友羨慕：嫁對人！ 21:352020/02/19 娛樂 劉真傳昏迷13天 裝葉克膜搶救中 01:342020/02/20 娛樂新聞 劉真病危裝葉克膜 律師不捨揭「私下暖心一面」 08:132020/02/20 娛樂 「幫劉真老師集氣加油」 經紀人曝閉口原因 08:292020/02/20 娛樂 憶劉真17年前曼妙舞姿「謙虛又漂亮」名嘴心痛：一定要撐過來 09:222020/02/20 娛樂 劉真飄仙氣美了一世！利菁吐她當媽後改變「打從心裡喜歡她」 10:332020/02/20 娛樂 娛樂熱門新聞 劉真當年為何嫁辛龍 背後原因連張小燕都感動了 - 娛樂 張雅琴再譙范范：妳家口罩拿出來 這次網友不挺了 - 娛樂 劉真傳病危裝葉克膜 20年閨蜜錯愕淚崩 - 娛樂 劉真最新病況曝光！醫界人士證實：北榮住院中 - 娛樂 新冠肺炎疫情何時退？命理師一張籤詩洩玄機 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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