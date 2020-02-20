劉真19日傳心臟出狀況，使用葉克膜搶救中，據傳她2月因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一半停止心跳，7日裝上葉克膜搶救。

大批媒體20日守在心臟血管外科加護病房外，未見到辛龍及劉真家人蹤跡，但有患者家屬透露辛龍與劉真目前不在該加護病房內，並留下一句話耐人尋味，「就算在，也不會出來。」

辛龍心繫愛妻狀況，暫停所有工作，希望能等到健康愛妻，共度餘生。據可靠消息指出，辛龍這幾天都不會出現在加護病房，目前是劉真媽媽專心陪伴。

(中時 )