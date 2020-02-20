工業電腦廠立端科技（6245）受新冠肺炎疫情拖累，鼠年開紅盤後3天急跌達22％，但公司營運面無虞，可望持續受惠5G及邊緣運算等應用商機，近日止跌回穩後持續回升，今（20）日股價開高後放量走揚，盤中勁揚4.63％至65.5元，收復年後疫情亂流失土。

立端3日盤中下探49.9元，終場險守50元關卡，仍下探1年來新低。不過，公司深耕軟體定義廣域網路（SD-WAN）、網路虛擬化（NFV）與邊緣運算（MEC）多年，並協助美國威訊（Verizon）打造的新一代uCPE網路邊緣運算平台，今年營運展望仍持續看佳。

立端尚未公布2019年合併財報，全年自結合併營收77.24億元，年增3.54％，改寫歷史新高。前三季毛利率28.51％、營益率8.35％，分創近4年、近7年同期高點，歸屬母公司稅後淨利達3.45億元，年增達29.67％，每股盈餘2.93元，雙創同期新高。

立端2020年1月自結合併營收5.54億元，雖因春節連假工作天數較少，較去年12月7.99億元減少達30.64％、降至近9月低點，但仍較去年同期5.47億元小增1.21％，改寫同期新高。

(時報資訊)