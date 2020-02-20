美國房市供給指標穩健，FOMC會議記錄顯示官方保持鴿派，IMF重申對今年經濟保持著樂觀看法，帶動美股四大指數收高。帶動台股開盤強勢，一度重新站回11800點之上，但隨美國期指漲勢受阻、亞股普遍開高走低，台股盤中紅翻黑，預估成交金額約1500億元。

電子股今天開盤後由盛轉衰，指標股台積電(2330)、鴻海(2317)跌落盤下，面板股亦出現拉回整理，另外，台塑集團股走弱，也拖累指數表現。

分析師指出，11800點之上進入上檔套牢反壓區，而新冠病毒疫情影響持續，電子中下游陸續開始復工，但上崗人力缺乏導致產能利用率拉升速度各有差別，但預估2月底隨人力隔離完成後，有利於產能利用率的提升，2～3月營收受到衝擊不可免，對台股充滿變數。

技術面上，上檔遇壓，但下檔上揚的半年線仍發揮支撐力道，加上美股強勢帶頭拚高，大盤近期推測仍在反壓及半年線間區間來整理。

(時報資訊)