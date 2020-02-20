亞系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，看好白盒交換器將帶動BMC(伺服器遠端管理)晶片成長，360度攝影鏡頭晶片在未來幾年每年貢獻營收也持續成長，故給予信驊1000元目標價、優於大盤評等。

信驊股價自1月15日至今已經自高點下跌了12%，跌幅大於台股加權指數的4%，目前對於白牌伺服器市場前景持續樂觀，2019-2022年復合年增長率為14.9%，且信驊擁有主要市場份額，儘管2019年服務器市場疲軟，但信驊營收仍成長15%，看好在白盒交換器將開始採用BMC(伺服器遠端管理)晶片，加上英特爾平台和5G基礎架構的構建，這將對信驊帶來進一步的增長，信驊伺服器BMC晶片在2020-2022年將實現兩位數增長，另外，信驊其他主要的增長動力將來自360度攝影鏡頭晶片，在2020年有機會貢獻近5%的營收占比，且看好長線每年佔比營收成長20%，整體來說，預估信驊2020年、2021年、2022年營收年增率分別為20%、22%、20%，而營業利益率也將從2019年的40.7%增長至41.5%、42.3%以及42.8%，主要是由於更好毛利率的產品組合，包括更多非伺服器BMC晶片和新產品規模，故給予信驊1000元目標價、優於大盤評等。

亞系外資也表示，受到新型冠狀病毒影響，將信驊的2020年的EPS預測下調了1%，主要是因為信驊約25%的銷售額來自大陸市場。

(時報資訊)