台積電(2330)今隨台積電ADR開高，但面臨本周二遭遇雙利空的跳空缺口，股價翻黑跌1元為325.5元回到季線附近築底。也使得台股開高後震盪翻黑。本周三，外資續賣超台積電2712張，本周以來賣超台積電49022張，尤其本周二(18日)大幅賣超40790張，使得台積電股價上檔330元出現空方缺口，今日遇關卡拉回。

台積電在紐約交易所掛牌的ADR周三收57.64美元，上漲1.46美元或2.6%，ADR收盤價折合新台幣每股約347.6元。台積電本周三收326.5元，重回季線之上。

本周以來台積電股價震盪。台積電周二受到雙利空夾擊，股價跳空開低收盤大跌9.5元，但似已逐步反應利空，台積電周三開高走高。今早則開高後壓回。

美國政府擬祭禁令限制中國大陸企業取得晶片技術，另蘋果公司恐將無法達成本季營收目標。台積電兩大客戶均傳利空，台積電本周股價震盪，主要受到外資連四天賣超台積電共計51734張；若從今年以來看，外資對台積電逢高調節，近20個交易日累計賣超台積電158910張。

受到新冠肺炎疫情延燒，蘋果(Apple)恐將無法達成本季營收目標。蘋果iPhone處理器代工廠台積電周二已表示，第1季營運目標沒有調整計畫。

針對外電報導，美國有意擴大對華為出貨限制。華為旗下海思主要晶片生產廠台積電表示，目前並沒有確定的規定，不回答假設性問題。

此外，市場傳出，三星拿下高通5奈米訂單消息，事實上，高通一直是把晶圓代工訂單交由台積電及三星等多家業者；台積電的5奈米進度超前，領先競爭同業至少半年以上，預計第二季進入量產，下半年會快速拉高產能，預估全年營收占比將達一成，台積電今年也將持續受惠7奈米產能吃緊，帶動業績成長達雙位數。

(時報資訊)