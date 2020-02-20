波士頓棕熊本週西部客場之旅的最後一站，將於週日(2/23)11:00造訪主場牢不可破的溫哥華加人。棕熊近期作客表現起伏大，面對後段班的芝加哥黑鷹與底特律紅翼都無法贏球，此戰又必須在背靠背第二戰挑戰主場強勢的加人，無疑將面臨嚴峻考驗。

棕熊本季依舊靠著強悍的防守大殺四方，團隊場均失球2.32高居聯盟第一，也是聯盟唯一救球率在0.920以上的球隊。難能可貴的是，聯盟唯三場均失球在2.50以下的防守強權，只有棕熊場均進球超過3球(3.32)，整齊的攻防戰力是棕熊能在東部領先群倫的關鍵。但東部本季競爭激烈，除了老牌球隊首都與企鵝外，低迷了大半賽季的閃電，近期一波11連勝猶如王者歸位，因此棕熊希望能在交易截止日前引進前場好手，升級進攻配置，避免上季決賽痛失史坦利盃的憾事再度重演。

加人本季主場表現攻守有序，19勝7敗3和高居西部第二，近10場主場賽事更僅吞2敗。中鋒彼得松(Elias Pettersson)主場進球率高達18.8%，門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)主場場均失球也僅有2.44，這對攻守組合構築成加人主場堅固的城池。球隊目前隱憂是馬克斯特羅姆主客場表現落差大，因此球隊考慮從紐澤西魔鬼找回曾效力加人5季的老將史奈德(Cory Schneider)，期盼加強門將群深度，史奈德豐富的作戰經驗也能幫助年輕的加人成長。

棕熊整體戰力雖占上風，但本季背靠背第二戰成績並不理想(2勝4敗2和)。考量棕熊近期客場狀況不穩與連續出賽的體能負擔，近期主場表現穩定的加人是相對值得投資的選項。加人近10場主場賽事場均勝球高達2.3，因此建議可直接投注不讓分的高賠。

(中時電子報)