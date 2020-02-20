受投銀Piper Sandler調升目標價激勵，美國電動車大廠特斯拉周三股價大漲6.88%，收在917.42美元，市值達到1685.41億美元；盤中一度突破940美元大關，最高站上944.78美元，超出華爾街給出最樂觀的近期目標價。

投銀Piper Sandler將特斯拉的12個月目標價由每股729美元調升至928美元，成為華爾街截至目前為止最高的短期目標價。

Piper Sandler分析師Alexander Potter表示，對電池與太陽能產品等清淨能源事業的布局，是看好特斯拉前景的主要原因。綠能事業目前僅佔特斯拉營收的10%，但他認為該業務的成長方式將與其電動車事業相似。

光是今年以來，特斯拉股價就已上漲一倍多，引發泡沫化的疑慮。根據對華爾街31名分析師所做的調查，將近一半建議賣出特斯拉股票級，僅有6名分析師鼓勵買進。

(時報資訊)