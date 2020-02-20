恆生指數下跌170點 騰訊跌0.8％ 11:142020/02/20 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆生指數20日高開111點，報27,767點，重新站上250天線（27,676點），但隨即由漲轉跌。截至10時30分，恆生指數跌171點，報27,484點。國企指數高開42點，報10,951點，現跌58點，報10,849點。 香港信報報導，個股方面，平保現跌0.5％，報90.65港元；匯控最新跌0.7％，報56.6港元；騰訊高開1.1％，報416港元，現跌0.8％；阿里高開1.3％，報216.8港元，現漲0.3％；美團反彈逾1.2％，報101.6港元。 (工商 ) #港元 #高開 #現跌 #恆生指數 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 財付通支付寶防疫 商家免手續費 04:092020/02/16 全球財經 疫情爆發 阿里騰訊成最大贏家 04:102020/02/18 焦點新聞 《港股》蘋概股下挫，恆指開跌0.69％ 10:172020/02/18 財經 陸防疫帶動宅經濟 陸股後市看俏 14:402020/02/18 財經 《港股》蘋概股失色，恆指收跌1.54％ 16:482020/02/18 財經 港股開盤跌43點 匯控開低2.6％ 10:172020/02/19 財經 《港股》恆指開跌0.16％，匯豐領跌藍籌股 10:172020/02/19 財經 《港股》恆指收漲0.46％，萬洲國際領漲藍籌股 16:482020/02/19 財經 百大創新機構 宏達電、騰訊首進榜 04:092020/02/20 焦點新聞 騰訊WeTV搶台市占 砸數億投資台劇 04:102020/02/20 產業．科技 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。