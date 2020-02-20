香港恆生指數20日高開111點，報27,767點，重新站上250天線（27,676點），但隨即由漲轉跌。截至10時30分，恆生指數跌171點，報27,484點。國企指數高開42點，報10,951點，現跌58點，報10,849點。

香港信報報導，個股方面，平保現跌0.5％，報90.65港元；匯控最新跌0.7％，報56.6港元；騰訊高開1.1％，報416港元，現跌0.8％；阿里高開1.3％，報216.8港元，現漲0.3％；美團反彈逾1.2％，報101.6港元。

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