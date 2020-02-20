英國一名飽受性成癮煎熬的女性法蘭姬．康絲汀（Frankie Considine），對媒體自爆有無可救藥的性需求，28歲的她，至今已經睡過130個男人，她還坦承，曾在21歲生日當天，24小時內跟4名猛男輪番床戰。

根據英國太陽報等媒體報導，康絲汀受訪時表示，她在性癮發作的時候，因為一心只想「嘿咻」，故意請病假不去上班，還會臨時取消與朋友的約會，只是為了享受性愛帶給她的歡愉。

雖然性愛帶來很大樂趣，但康絲汀也坦言，性癮發作嚴重影響她的身心健康。身材肉肉的康絲汀說，父母早年離異與對自己身體的探索，讓她對性逐漸產生渴望。她透露，自己在14歲時失去童貞，過去曾有過一位交往長達4年的男友。但後來她就開始「偷吃」。她說：「儘管我愛他，但至少每隔兩星期，我就要跟別人做愛。」

後來，康絲汀在母親因罹癌去世後，她與男友分手恢復單身，當時還不知有性癮的她，在接下來的3年裡，跟多達80個男人睡過，其中部分男士是一夜情，部分則是短暫交往。

康絲汀還表示，她在自己21歲生日時「豁出去」，曾在24小時內一口氣跟4個男人上床，且完全沒做任何避孕措施，後來22歲時，她發現自己懷孕了，但因為找不出孩子的父親是誰，因此她選擇墮胎。

後來在2014年時，康絲汀透過交友軟體認識一名男子，兩人斷斷續續交往。2017年她懷了一個女孩。後來孩子出生後，康絲汀跟她的伴侶分手了，她這時才開始正視自己性成癮的問題，最後她在26歲時被確診出有性癮。後來在經過治療下，康絲汀才揮別荒唐的過去，恢復正常生活。（影片請點我）

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(中時電子報)