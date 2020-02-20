擲筊擇日遲遲未果，最後王惠美詢問媽祖，媽祖才指示要先舉辦消災祈福法會，王惠美也露出笑容。(吳建輝攝)

連續舉辦13年的「彰化媽祖祈福文化節」，上週各主辦宮廟主委齊聚王功福海宮，由彰化縣長王惠美擲筊決定舉辦日期，原本媽祖有意要與王功漁火節節合辦理，並在今日擲筊決定合辦日期，在經過幾次擲筊後依然未果，最後王惠美詢問媽祖，媽祖才指示要先辦理消災祈福法會。

縣府供媽祖「選擇」日期從７月中旬一直到8月底7組日期，但媽祖依然不滿意遲遲不答應，最後王惠美再次詢問媽祖，還是想辦理祈福法會，媽祖當場就賜了一個聖杯，讓現場信眾驚呼連連，最後在王惠美的詢問下，媽祖決定在3月1日舉行消災祈福法會。

王惠美表示，在擲筊多次未果後請示馬祖，媽祖才指示要在３月１日先舉辦消災祈福法會，屆時邀請縣內13宮廟的媽祖齊聚王功福海宮，一起為所有彰化鄉親祈福，先安定民心度過疫情，再來詢問媽祖討論後續文化節活動辦理時程。

「彰化縣媽祖祈福文化節」由鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、王功福海宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮及溪湖福安宮共13間媽祖廟共同辦理，今年媽祖慈悲捨棄活動，先為彰化鄉親祈福，也感動現場無數信眾。

(中時 )