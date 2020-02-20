陸軍關渡地區指揮部昨（19）日舉辦「109年武藝競賽」，戰車戰鬥教練中，依狀況通過障礙物直接輾過報廢計程車，畫面曝光後，網友大讚直呼「療癒」。

109年武藝競賽，包含「戰、甲車單車戰鬥教練」、「迫砲、火砲聯合操作」、「通信中心開設」及「營指揮所開設」等4項競賽，官兵拿出專業相互較勁，為單位拚佳績。

其中戰車單車戰鬥教練，由車長指揮依序通過遭遇敵反裝甲武器射擊、遭遇敵戰車等狀況，並在障礙物通過的項目，CM11戰車以履帶輾過2輛報廢計程車，計程車瞬間成為廢鐵。

臉書「青年日報」將照片PO上臉書，計程車被碾的畫面意外引發網友討論，表示「壓計程車，如此神勇？」「療癒」、「舒服」、「紓壓」、「讚的啦，有助資源回收」、「看了好爽，有影片嗎？」

另外，不少人疑似對計程車積怨已久，說「再亂停路邊不打方向燈啊」、「下次不要違規停車了」、「再停在紅線上啊」、「再亂切線不打方向燈啊」、「為民除害」、「示範如何排除違規停車」、「再跨越兩線道啊」。

(中時電子報)