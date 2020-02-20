在疾管署忙於疫調白牌司機的家族群聚感染後，昨(19)日晚又傳出無旅遊史中鏢的第24例確診，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，台灣已面臨更大考驗。中醫大兒童急診科主任謝宗學表示，案主在1月22日出現症狀，無旅遊史又不知傳染源，若有不確定致病原的肺炎就要格外小心。

謝宗學在臉書「Dr.E 小兒急診室日誌」上指出，第24例北部女性發病，那段時間是台商返鄉的高峰，目前不知道傳染源頭，他示警，現在只要有不確定致病原的肺炎就需要小心！

依指揮中心公布訊息，案主於22日至29日四度至診所就醫，謝宗學認為，負壓病房的使用率將增加！幸好政府一直有儲備負壓病房量能準備應付突發情形，現在可以派上用場了！若當時貿然接受中國大陸近千人包機返台，用光負壓病房的容額，面對現在的情勢一定更加棘手。

對於24例確診，網友留言表示，光想像1/22有症狀～1/29去急診，這一周時間就接觸過多少人。所以說「滴水不漏」，現在應該說是滴水開始滲暈了。對此，謝宗學回應，「本來就不可能靠境管完全阻絕，還要有國內第二層的防線。」

另有網友提到，1月22之前武漢還沒封城，且武漢——桃園當時還有航班，所以陸客、台商以及其它中國大陸省份入境人士都有可能是潛在的傳播者。謝宗學認為，這個病例當時的處理是沒有問題的，只是因為回溯篩檢才抓到的。

(中時電子報)