台東縣某診所醫師在通訊軟體LINE所組成的台東縣醫師公會群組上貼出，有位2月6日自香港入境的患者，未滿居家隔離天數，沒帶口罩咳嗽就到診所求診，此文章被轉貼到臉書，引發台東居民恐慌。但台東衛生局查證，此民眾是自主健康管理者，並非強制性隔離名單，醫師PO文恐違法。

被轉貼的文章寫道，重要通報，各位先進您好，剛剛有位病患，陳ＸＸ，42年次，新北市人，2月6日誌香港入境，未滿居家隔離天數，未戴口罩欲看診，感冒咳嗽，我們即刻通報1922，病患及家屬聽聞通報，咒罵幾句後悻悻然驅車離去，請諸位先進留意此病患及家屬。

對此，台東縣衛生局漏夜查證表示，經詢問北市衛生局，這位民眾是「自主健康管理者」並非強制性居家隔離，請民眾切勿恐慌，對於醫師擅自PO文，台東縣衛生局長黃明恩表示，正確做法應第一時間向衛生局通報，由衛生局來查證判斷。

(中時 )