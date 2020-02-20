距離2020棒球賽季即將正式展開，本週達人先帶關心棒球的彩迷預習新賽季的一些重大期程。待美國職棒熱身賽開打後，除了迎接新球季到來，也對全年度的棒球賽排程提早有份心理準備。

先提受影響最小的美國職棒：美國為棒球泱泱大國，他們視此項運動為生活日常，職棒之於民眾的推廣大過國際戰績排名，因此無論經典賽或奧運，美國似乎一向沒有太多球迷輿論壓力，也因此職棒球隊不見得配合國際賽放人或進行賽程調整，面對東京奧運也不例外。2020美國職棒熱身賽從2月22展開，運彩除了非職棒球隊間對戰與單日單隊分兩組出賽之賽事不開售外，其餘均依往例正常銷售。3月27例行賽開打，七月中明星週短暫休兵，其餘排程均和以往相同，彩迷可以一路玩到11月初世界大賽結束。

第二大宗的日本職棒就要多多注意了，去年球季日本職棒便提早決定配合奧運爭取成績及提供場地停賽：3月20日開打的日職一路進行到7月全明星賽，當中當然包括跨聯盟賽事，但7月21日起直到8月13日，共約三週將近一個月的時間將配合奧運停止任何比賽，之後才恢復賽程直到11月總冠軍賽，彩迷提前預知可以做投注資金的轉移配置。

中華職棒則因還主辦了6搶1最終資格賽也有小幅變動：例行賽季3月14日較以往提前啟動，然後很快地3月25日到4月6日間停賽配合6搶1進行；之後是中華隊是否取得奧運資格來決定下半季賽程。日前僅公佈上半季賽程，是關心「棒球一路發」的朋友最要注意的地方。

最後是同為亞洲地區的韓國職棒，韓國去年在亞錦賽意外敗給中國後，便提早備戰12強賽事，希望直接取得晉級奧運資格，最後也果真如願。同時，他們國內職棒聯盟評估奧運期間職棒票房將受影響，索性決定7月24日到8月10日間完全停賽，好讓代表隊全心在東京爭取佳績。

好啦！相信球迷彩迷對各個主要的棒球賽季重要時程心中都有個譜了，再稍待片刻，新一季的棒球投注就要來臨，備好資金屆時再來天天拚獎金囉！

(中時電子報)