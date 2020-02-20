就算身為湖人傳奇球星，且當過湖人總裁，魔術強生這次的分析算是相當客觀中立！魔術強生先前在芝加哥全明星周末期間受訪表示，他仍預測湖人與快艇將於今年西區冠軍賽碰頭，卻大膽評估目前快艇的板凳陣容，已比湖人還要強大。

「假如你光從球員對球員來看，快艇或許在板凳戰力方面比起湖人還強，」魔術強生表示，「但我認為如果詹姆斯和安東尼戴維斯能在那個季後賽系列戰當中，徹底展現主宰力，將是湖人晉級的關鍵因素，當然他們也需第3得分手協助。」

畢竟光從最近搶人大戰來看，湖人慘遭快艇徹底擊敗，包含尼克前鋒馬可斯莫里斯、活塞後衛雷吉傑克生等人都選擇加盟快艇，讓原本就擁有路威廉斯、哈瑞爾兩大板凳暴徒的快艇，板凳實力更加豪華，反觀湖人幾乎在交易市場毫無所獲。

湖人本季分別在開幕戰、耶誕大戰各跟快艇交手1次，結果兩役都由快艇獲勝，充分證明湖人本季想要奪冠，勢必先要闖過快艇這關，光是依賴詹姆斯和安東尼戴維斯，湖人恐怕很難在7戰4勝制系列戰突圍，畢竟快艇板凳真的太強大了。

(中時 )