爆發新冠肺炎疫情的鑽石公主號遊輪解除隔離，繼昨天首批5名台灣旅客下船後，今天再有6至8名台灣旅客將於下午1時至2時左右下船，在防疫人員指揮下前往安排好的飯店休息，等待包機返台，駐日代表謝長廷也將親自前往接待。

謝長廷和副代表蔡明耀預定今天（20日）下午再到橫濱港迎接沒被感染的國人旅客。代表處表示，目前得知下船時間大致與昨天相同，將在衛福部疾病管制署人員指揮下接往事先安排好的飯店休息。

謝長廷表示，昨天深夜一名80多歲的老先生傳訊息給我，表示：「我剛接到下船通知，我要回家了！回去我的台灣，我母親的懷抱！！」、「有今天的喜悅要感謝你們！」。謝表示，這名老先生五天前就檢測，一直等不到通知，擔心是確診感染，「從line的文字中可以感受到他興奮跟快樂的心情，我當然隨喜，但也想到還不能回去的人的感受」。

謝長廷也說，另一名確診的W女士仍在醫院，並渴望驗出陰性後趕上返國包機，但每次通知都令她哀傷；一位J先生的太太確診陽性，但並沒有任何症狀，他幾近哀求希望包機能把她載走。謝表示，他知道跟中央防疫中心的指示不合，所以只能婉拒，這種壓力對她們的健康當然很不利，所以必須耐心的安慰鼓勵，也適時把他們的意見反映，希望有助她們的健康，即便可能會有些反彈意見，也算幫忙她們分攤壓力。

據中央社報導，目前船上台灣籍的旅客、船員合計有24人，扣除確診5人，應有19人可搭乘包機返台。

(中時電子報)