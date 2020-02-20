台中市1名王姓人夫控訴，他與妻子婚後才1年多，就因各種因素爭吵不斷而分居，妻子還將戶籍遷出，丈母娘甚至三番兩次找人到家中大鬧，最後王男發現妻子與別的男人的親密合照，終於讓他心死，就連王男罹癌老父的遺願也要他「儘速與媳婦離婚」。

王姓人夫主張，在與陳姓妻子交往期間，妻子同時與其他2名男子交往，婚後因生活習慣、經濟觀念等爭吵不斷，夫妻感情不和睦，2017年妻子自行搬離住處，隔年妻子又擅自將戶籍遷出，而除了妻子的問題之外，就連丈母娘也三番兩次找人到家中鬧事、要債，讓家人生活在恐懼之中。

王姓人夫也提出在網路雲端資料庫上的照片，發現妻子與另名男子的親密合照，妻子更3度在對方家中過夜，王男心碎表示，「我努力工作賺錢，她沒有跟我一起經營，卻再三傷害我的心理」。父親罹癌住院時，妻子也漠不關心，2018年父親臨走前也說出遺願，要他儘速跟妻子離婚。

陳姓妻子則表示，2人結婚時，丈夫向她娘家借錢，當初會搬離住處，是在雙方同意「冷靜一段時間」的情況下分居，並不是她自己要離家，丈夫還未經同意就將她的物品捐出，另外，只要她與異性有接觸，丈夫就認為有問題，至於照片中的男子只是她在市場工作時所認識的朋友。

台中地方法院審理，認為雙方已經沒有共同生活近3年，陳姓妻子又在外與其他男子有不當往來，陳女母親更委託他人到王姓人夫家中討債，顯然2人的婚姻已經不具互信的基礎，判准2人離婚，全案可上訴。

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(中時電子報)