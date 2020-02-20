新科立委賴品妤，不僅創下史上最年輕立委紀錄，其出眾外貌與熱衷Cosplay呈各界矚目焦點。昨日（19）他發出自己辦公照，新剪短髮、金屬細邊框眼鏡、黑色系高領毛衣配西裝與牛仔褲的扮相，獲超過1萬人按讚，網友大讚帥有美，甚至大喊：「簡直霸氣總裁！」

賴品妤在臉書發文，寫道：「辦公中仍然不忘偷偷發廢文。」並在文末特別標註關鍵字：「總質詢時到底要爆哪個新番的雷呢」。附圖則是三張自己的辦公照，短髮新造型的他，戴著金屬細邊框眼鏡、著黑色系高領毛衣與合身西裝、配上牛仔褲，盡顯幹練帥氣。

文章一出，超過1.1萬人按讚與愛心，有人激動大讚：「簡直霸氣總裁！」其他網友則紛紛留言：「這什麼夢幻組合啊！眼鏡、西裝跟帥氣」、「外媒不知道會不會以為是哪個模特兒當上台灣立委？」「期待妳的表現，加油」、「委員手下留情，不要暴雷」、「有總裁感」、「超帥又超美啦」、「加上眼鏡又是另一種不同風味呢請給我來10份」。

立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

(中時電子報)