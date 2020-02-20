專精傳染病學的日本神戶大學教授岩田健太郎，昨天公開批評鑽石公主號上防疫措施的影片引發爭議，今天已刪除影片並致歉；但他也說，認為船上存在感染風險的看法沒有改變。

目前泊靠在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，因為發生武漢肺炎群聚感染受到關注。日本朝日新聞報導，岩田健太郎昨天公開一段批評鑽石公主號上防疫措施的影片，但今天已被刪除。岩田在推特上說，「要衷心對受到困擾的人士表達歉意」。

岩田今天談到為什麼要刪除影片時說，主要是昨天有很多的媒體已報導鑽石公主號的狀況，「但我認為存在感染風險的看法沒有改變」。

他說，雖然自己公開影片目的不是批評誰，但有人認為他是在批評，所以為免誤解決定刪除影片，希望藉由合理且科學的討論來改變狀況。

岩田是傳染病學專家，日前曾跟隨在船上執行任務的災害派遣醫療小組（DMAT）登上鑽石公主號，並在下船後公開一段影片，說明船內的「慘況」。

有關岩田的影片，一名在鑽石公主號上負責傳染病對策的醫師，在臉書上貼文說，「影片內容可能把下船的旅客，及在現場努力工作的人逼到絕境」。

這名醫師也說，岩田待在鑽石公主號上的時間大約不到2小時。

對於岩田批評船上並沒有針對預防感染區隔出安全區及非安全區，這名醫師也反駁說，雖然不能說做到很完全，「但實際上有確實分區」。

(中央社)