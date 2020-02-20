新北市居家檢疫人數達5775人，追蹤4790人，為免檢疫民眾再因苦悶生活四處趴趴走，新北市20日成立居家檢疫關懷中心，除設置專線即時關懷民眾，提供醫療、用藥及心理關懷等諮詢或視訊問診，更與三大OTT影音平台業者合作，提供居家檢疫者14天免費觀賞序號，讓檢疫者14天能夠安心宅在家追劇，減少外出，造成疫情破口。

新北市今上午11十成立關懷中心，衛福部長陳時中也到場參與與新北市29區公所視訊連線；新北市長侯友宜表示，用將心比心的態度來照顧市民。

侯友宜表示，居家檢疫關懷中心即時整合各局處資源，民政組除設置各區電話關懷中心執行每日電訪，配合警政組實地查訪外，也負責與內政部民政司聯繫，掌握最新防疫資訊，並通報有垃圾清運需求者予環保組，由環保組協助家戶垃圾清運。

衛生組以電話方式提供醫療、用藥及心理關懷等專業諮詢或視訊問診服務，並安排有就醫需求者轉介至指定醫院就醫，也有社區藥師送藥到宅服務。

民政局指出，關懷實體包提供14片口罩及衛教資訊，也推出數位版關懷包，除線上衛教資訊，三大OTT影音平台CATCHPLAY＋、myVideo、台灣連線旗下的LINE TV也提供14天免費觀賞序號，讓民眾安心宅在家看好、看滿，也能轉介至新北市立圖書館線上推薦書單、衛生局居家動健康影音及教育局親師生平台，讓民眾在居家檢疫期間能持續學習、輕鬆運動。

(中時 )