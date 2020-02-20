行政院記者會 紓困特別條例拍板會後說明｜2020.2.20

新型冠狀肺炎疫情延燒，台灣防疫拉警報，為了遏止疫情擴散，行政院今日祭出最新罰則，民眾不遵守隔離、檢疫等規範者，將處以10萬至100萬的重罰！希望可以阻止民眾不遵守防疫規定，擅自出門的現象，而對於疫情假訊息等，在直播中都有說明相關罰則。

因應新冠肺炎延燒，行政院今院會通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，總共18條條文，特別條例預算上限為600億元，草案明定防疫隔離假企業若給薪，可加倍底營所稅，政府也將給予受隔離者津貼；若善播疫情假訊息，將適用現行刑法或傳染病防治法等相關罰則，最高罰300萬元或最多關3年。

行政院會後記者會發言人Kolas Yotaka主持，羅秉成政委、龔明鑫政委、衛福部何啟功次長、經濟部王美花次長、內政部花敬群次長、勞動部劉士豪次長出席。

羅秉成表示，這次條例草案共18條，針對既有法律規定書要特別條例預算因應，屬性災防法及傳染病防治法之特別法，基於補充性必要性急迫性納法。草案第3條居家檢疫或隔離者明訂給予防疫隔離假，雇主不得視為曠職，不可扣發全勤獎金，兼顧不能自理生活照顧者比照辦理．居家檢疫隔離遮活受限制者，兩年內可以請求合理補償，由衛福部會商相關機關訂，性質相同不能重複領取。

草案第四條也規定，居家檢疫及隔離者，雇主若仍願意給薪，扣除該金額200％營業稅；此外第三條所指防疫隔離假外，應變需要防疫照顧假，雇主與以給傅勞工薪資優惠比照辦理，防疫照顧假不適用第3條，但企業給假給薪的話優惠比照辦理。

對於囤積防疫物資部分，草案第13條明定，經中央衛生主管機關公告防疫器具設備藥品醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應銷售者，處5年以下有期徒刑，併科罰金500萬元以下。

(中時電子報)