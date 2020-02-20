即將開學！民眾備足口罩 ，喊小朋友在家「悶太久了」。（資料照片／許家寧攝）

即將開學！民眾備足口罩 ，喊小朋友在家「悶太久了」。（資料照片／許家寧攝）

下週即將開學，目前部分縣市府都呼籲中央訂出停課標準，對此，教育部提出比當時對SARS更嚴格的停課標準，並指出，只要一班有一位列為可能確診病例的人，就必須全班停課，並且一校有兩班或兩位被列可能病例，就會直接全校停課，另外，停課的期間將從10天至14天視情況調整。

基隆義二路的各家藥局從一早就排起長長人龍，其中一名藥師指出，自口罩實名制上路後，一直都有人排隊，並沒有因為快要開學就更多人排隊，而是一直都很多，對於排隊現況，他則認為，等到口罩供需平衡後，應該會減緩排隊人潮。

現場排隊的一名林姓民眾指出，自己家裡有兩個要開學的小朋友，雖家裡已經有足夠的備貨，但兒童口罩釋出，還是會來補貨。

對於即將開學，她指出，家中小朋友已經被「悶很久了」，也很想去上學，自己也覺得目前的防疫狀況還可以，所以會讓孩子去學校，並且因為相關的制度也都有規範完全，例如進校門前需量體溫、戴口罩等，而上課前家裡有什麼事前準備，她則表示，都已經備妥乾洗手及足夠的口罩量，自己比較不擔心這個問題。

(中時 )