新冠肺炎疫情衝擊全球5G智慧型手機市場，不過市場仍看好蘋果供應鏈，尤其是主要廠區在台灣的蘋果供應商-大立光電(3008)、台郡科技(6269)及華通電腦(2313)等，外資亦力挺玉晶光(3406)及台光電子(2383)，隨著大陸各地區逐步復工，蘋果新機拉貨需求可望湧現，法人預估，相關廠商業績可望自第2季回溫。

5G將於今年商轉，各大手機品牌廠無不摩拳擦掌積極推出新款5G手機搶市，原本市場樂觀預期，今年全球5G智慧型銷售可望達2.3億支到2.4億支，其中又以近幾年積極推動5G基礎建設的大陸市場最受期待，預期今年大陸地區5G智慧型手機銷售可望上看1.25億支到3億支，帶動整體智慧型手機銷售年成長，不過，新冠肺炎自農曆年前大爆發，大陸各地採取封城封省小區封閉式管理，讓農曆後大陸地區銷售及製造全面停擺，雖然大陸地區自2月10日起陸續復工，但大陸市場銷售遭到重創，蘋果已率先宣布第1季營運目標無法達成，外資及法人也紛紛調降今年全球智慧型手機銷售預估。

受到新冠肺炎疫情影響，包括美系外資等法人認為，今年大陸地區智慧型手機銷售將出現高個位數的衰退，預期未來幾週大陸手機廠將會對供應鏈砍單，不過多數外資仍正面看待今年蘋果iPhone手機銷售，認為蘋果新機拉貨潮可望自第2季回溫。

除蘋果新機拉貨可望自第2季增溫，主要廠區在台灣，或是台灣有廠區的蘋果供應商的大立光、台郡及華通均獲得法人青睞，玉晶光及台光電亦有外資力挺，今天早盤股價亦同步走高。

(時報資訊)