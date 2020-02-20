致伸科技(4915)去年全年獲利21.33億元，EPS達4.8元。致伸轉投資惠州迪芬尼聲學科技將於今年在中國大陸申請掛牌上市，為致伸獲利加分。惠州迪芬尼聲學科技也將於2月26日在南港舉行臨時股東會。近年致伸以聲學為新成長動能，看好在產品組合優化下，獲利表現優於營收，今年營收及獲利仍有機會改寫新猷。不過首季受到新冠肺炎影響，首季恐不如預期。目前致伸重慶、惠州廠都陸續再復工，也積極將一線生產線移至泰國。

致伸去年受惠Bose、Beats、B&O新品，營收大幅成長，去年全年營收為806.44億元，年增24%，再創歷史新高。法人認為今年耳機仍有約7%的年增，整體營收占比達23.4%。此外，IT、audio及Gaming客戶都有新產品發表。

近幾年來，致伸的技術聚焦在以聲學、光學、人機介面和智慧化生產。為分散風險，致伸去年中決議由新設致伸新加坡子公司轉投資新設致伸泰國子公司，投資金額2.99億泰銖，致伸於中國大陸之外，轉赴泰國設廠，泰國廠預計本季起逐步試量產，初期以PC相關鍵盤、電競產品及滑鼠為主。

致伸在光學相關應用方面，包括微小相機模組，以更多不同的樣貌擷取並重組影像，包括超廣角、360度環景、多鏡頭組合、再到結構光3D感測技術等。產品有已出貨的360度可錄影眼鏡、軍警執法用Bodycam，以及駕駛監控鏡頭等，可針對駕駛人行為進行管理，預計今年出貨。

人機介面方面，致伸也針對高階商務使用及重度電競玩家，推出高度客製化並重視使用者體驗的產品設計的電競鍵盤或滑鼠，凸顯產品差異化，例如搭配無線充電板的無線滑鼠、搭載MiniLed的鍵盤，訴求亮度較傳統提升30%，能耗減15%。

至於工業4.0趨勢，除了一般常被提及的機械人、機械手臂、運用大數據及人工智慧，致伸更強調產線模組化設計、針對個別需求能夠客製化機械人及機械手臂的能力等。

(時報資訊)