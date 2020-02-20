住展雜誌統計，2019年北台灣(新竹以北含宜蘭)十大代銷榜單，第一名至第十名依序為海悅、信義、新聯陽、甲山林、新高創、華威、新理想、甲桂林、創意家、傳真等代銷業者。住展雜誌研發展何世昌表示，2019年十大代銷全由大型代銷業者包辦，中、小型代銷全員退出榜單之內，顯示在房地產復甦之下，大型代銷不約而同擴張接案動能，大舉在房市中攻城掠地，小代銷生存空間反而受到擠壓。

何世昌認為，由於去年房市景氣好，代銷拚盡全力接案，「接越多賺越多」。但今年上半年房市恐籠罩在新冠肺炎疫情當中，今年各大代銷或許不會一昧追求衝高接案量，而會回頭重視銷售率。畢竟，代銷業要有成交才有錢賺，在嚴竣的疫情之下，能賣掉多少房子將會比接多少案量更重要。

登上十大代銷排行榜第一名的海悅國際，2019年接案量約為1,005.5億元，連續11年蟬聯代銷界霸主，也是唯一連兩年案量達到千億元以上的代銷。海悅2019年接案足跡幾乎遍及北台灣，唯獨宜蘭沒有接案銷售。

竄上亞軍的信義代銷，近年以全房產模式整合仲介與代銷資源，在代銷界攻城掠地，2019年接案量達681.6億元，較2018年大增近458億元。如此龐大的接案量，其中約有250億的案量是其他建商自售、或第一手代銷未能售完的重推案，包括「冠德信義」、「宏盛新世界2」、「香草莊園」等建案，光「冠德信義」就灌進180億元，算是既能扮演先發、也能擔任救援投手的角色。

新聯陽實業身子骨一點都不老，2019年承接594.5億元案量，較2018年增加逾3百億元。新聯陽去年不僅接案量成長力道強，更有諸多建案順利完銷，例如「華固翡儷」、「奧斯卡雍居仁愛」、「馥華艾美」、「國泰上城」等案，渡過豐收的一年，堪稱是贏了面子也賺到裡子。

甲山林機構則以506億元屈居第四。甲山林自建案的比重較高，約有160億元案量來自自建案，如「香榭帝寶」、「美麗山林」等案，其餘承接的建案大多位在新興重劃區，像板橋江翠北側、龜山A7、三重仁義段、五股洲子洋等地。

第五名的新高創廣告，在代銷業已立足逾20年，2019年案量暴衝到387.6億元，較2018年激增近兩倍，排名由第12名躍增至第5名。

(時報資訊)