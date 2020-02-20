日前高雄某超商店長向三民第二分局鼎金派出所報案求助，因顧客未完成交易手續，警方在第一時間立即找到該名顧客，該超商非常感謝鼎金所大力協助。

回溯事發經過，原來是三民區某間超商來了一位新來的員工小弟，因第一天上班不熟悉收銀檯操作，在顧客使用信用卡消費時未完成交易手續，而該名顧客誤以為已結帳即離開，後續店長發現收銀檯操作畫面異常，才發現上一個客人未結帳，但人已離開不知去向，故連忙報請鼎金所協助。

巡邏員警陳士宏立即趕赴現場了解，並調閱該店監視器影像，得知該名顧客特徵及行向，經了解該名顧客購買冰淇淋、餅乾及飲品共消費四百多元，員警謝明樺初步認定為周遭住戶，並在案發後隔日，循線協尋到該名顧客並向其解釋。

這位何姓顧客才發覺原來昨天信用卡未完成交易，向警方說明因昨天在收銀檯等了很久，誤以為已結帳才拿著商品離開，並表示立即到該店完成消費。

事後，超商非常感謝警方大力協助，並表示一般情形可能要超商自行吸收了，但店長不希望太苛責下屬，又希望能追回款項，非常不好意思的向鼎金所求助，沒想到鼎金派出所員警在一日內就聯繫到何姓顧客，大力讚賞及感謝鼎金所同仁付出及努力。

(中時 )