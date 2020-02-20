Google 在 2019 年 11 月推出雲端遊戲串流平台 Stadia，當時僅支援 Pixe 2、Pixel 3、Pixel 3a 以及 Pixel 4 系列手機。如今隨著時間推進，Google 也宣布 Stadia 可開放支援 19 款雷蛇(Razer)、三星(Samsung)以及華碩(Asus) ROG 手機，讓更多用戶可以體驗透過 Stadia 體驗遊戲樂趣。

We’ve rolled out our latest phone update early! Start playing Stadia on your ASUS ROG Phone I & II, Razer Phone 1 & 2, and a variety of Samsung phones. Open the Stadia app and try it today.



To see the full list of compatible phones, check out our blog → https://t.co/1eUhssl649 pic.twitter.com/fUrB5SQcpJ — Stadia (@GoogleStadia) February 20, 2020

Google 宣布，在原本的指定 Pixel 系列手機外，新增 19 款可使用 Stadia 雲端遊戲服務的手機，包含以下機種：

(1)三星：Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S8 Active、Galaxy Note 8、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy Note 9、Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e、Galaxy Note10、Galaxy Note10+、Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra。共 15 款(三星Galaxy S20 系列預計 3 月 6 日在全球市場陸續上市後支援)。

(2)雷蛇：Razer Phone、Razer Phone 2。共 2 款。

(3)華碩：ROG Phone、ROG Phone II。共 2 款。

Google Stadia 雲端遊戲串流服務主打的是讓使用者何時何地都能玩，最高支援 4K 解析度、5.1 聲道、60fps 的遊戲體驗。玩家需要以月費訂閱制的方式購買服務，但是支援的遊戲仍要單獨購買，並不是一款「玩到飽」的服務。選擇 Stadia Pro 訂閱服務的消費者，在開發支援的國家能以手機、電視(以Chromecast Ultra串流)、Chrome 瀏覽器來玩 Stadia 遊戲，且限定要在 Wi-Fi 環境下。沒有購買 Stadia Pro，選擇 Stadia Bass 方案的用戶則可以單獨購買遊戲，遊戲體驗支援至 1080p 畫質與雙聲道。

所在地區的Wi-Fi 網路速度將會影響 Stadia 遊戲畫質，10Mbps 可支援至 [email protected](立體聲)、20Mbps 支援至 [email protected]、可支援 HDR 影片、5.1 聲道；35Mbps 則可支援至最高 [email protected]、HDR 影片以及 5.1 聲道。根據 Google 所公布的資訊，Stadia App 在 iOS 以及 Android 平台皆有上架，但是 iOS 平台目前還無法玩 Stadia 遊戲，只能管理、購買遊戲，而目前 iOS 平台開放玩 Stadia 遊戲的時程尚未確認。目前，Stadia 支援的遊戲還不夠多，是一個體驗上的缺點。在服務推出之際僅支援 31 款遊戲，而根據目前 Stadia Help 網頁資訊，目前支援的遊戲達到 46 個，而預計在今年內總數提升到 120 個，其中在今年上半年預計將會有超過 10 款 Stadia 獨佔遊戲上架。目前，Stadia 服務尚未在台推出。

(中時電子報)