橫跨桃園市與新北市的林口新市鎮，為提高新市鎮內土地資源利用，並配合國家產業轉型升級，桃園市政府與新北市政府共同研擬「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」，劃定5處適宜且極具發展潛力的基地，包含機場捷運A7站、工一工業區、影視旗艦區、國際媒體發展區、林口新創園等，享有投資抵減營所稅15%，預計將有超過42億的投資，創造約2,000名的就業機會，以帶動林口新市鎮整體發展。

桃園市適用稅捐減免地區係「變更林口特定區(配合「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」)」計畫的產業專用區、乙種工業區、中心商業區及第五種住宅區等範圍，以影視文創及文化內容、數位經濟產業為發展基底，導入電子零組件製造業、一般儀器製造業、機械設備製造業、倉儲業等12項有利產業項目，提供企業投資獎勵誘因，加速有利產業進駐，以強化核心產業並多元發展，打造林口新市鎮成為創新經濟示範場域。

桃園市經濟發展局表示，位於稅捐減免地區範圍內，投資經營行政院核定「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」產業者，可依「桃園市政府辦理林口新市鎮產業引進稅捐減免獎勵作業要點」，申請投資稅捐抵減，自劃定地區起第1年至第5年內申請者，享有15%完整之優惠額度，自劃定地區起第6年至第10年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。此獎勵方案可望落實新市鎮開發政策及鼓勵產業根留臺灣。

(工商 )