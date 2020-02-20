中華民意研究會近期針對新冠肺炎防治與兩岸合作進行民調，對於最近發生爭議的陸配子女來台與否？根據民調結果顯示，有56％的民眾認為大陸疫情嚴重，不能讓陸配子女來台影響防疫工作，僅有27％民意認為陸配子女也是台灣人，不該阻止他們來台。

對於留在武漢的台灣民眾應該採取什麼樣的方式？有34％民眾認為政府應該先讓老弱婦孺先回來，有22％認為台灣目前防疫能力有限，不該讓這些民眾回來，18％認為應該只讓沒有染病的回來，只有16％認為應該讓所有人都回來。

民眾對新冠肺炎最擔心的問題，最高的是27％自己或家人被傳染，26％是疫情蔓延無法控制，7％是社區感染、群聚感染，6％是口罩不夠出入不安，2％是有人隱瞞接觸史、沒落實隔離，大部分都是與自己會不會被感染有關。

而在這次防疫過程中發生的口罩風波，民眾對於政府實施口罩實名制及宣導健康的人不用戴口罩的做法，有高達54％的民意贊成，29％不贊成。

政大教授俞振華指出，若從交叉分析去看，「陸配子女能不能來台」這題其實政黨意見分歧最明顯的，國民黨有52％認為不應阻止，但是民進黨卻有77％反對、時代力量69％反對、民眾黨61％反對、台灣基進72％反對，當然其中還有對防疫的考量，但是這題很明顯有反中的情緒在裡面。

(中時 )