「醫師，我的膝蓋痛，上、下樓梯更是痛苦，吃了消炎止痛藥，玻尿酸也打了，怎麼還是不會好，只要止痛藥一停，膝蓋疼痛就開始發作，我的關節炎怎麼這麼嚴重啊？」

振興醫院骨科主治醫師溫哲昇表示，膝蓋痛不一定就是關節炎。尤其病患來到門診，第一個檢查動作就是照X光，很多人的X光檢查結果，的確會顯示有膝關節退化的跡象，但有些人只有輕微的退化，有些人根本就沒有退化，尤其是40、50歲左右，甚至更年輕的族群。

膝痛的原因，並不完全是退化性關節炎引起，還有許多其他的因素：

1、髕腱炎

最常見的膝蓋痛原因就是髕腱炎，疼痛點位於膝蓋骨的下方，如果將膝蓋打直，用手指按壓膝蓋骨的下緣，即會感到痠痛。患者經常會蹲下去、站不起來，常發生在工作必須久站，或是勞動量過大的民眾。另外，運動員由於必須經常跑、跳，也很容易罹患髕腱炎，因此又稱為「跳躍膝」。

2、膝關節滑膜炎

膝關節滑膜炎也是膝蓋痛常見的原因之一，滑膜是組成膝關節的主要結構之一，是一層覆蓋在關節囊內層，含有豐富血管的結締組織，由於滑膜細胞會分泌滑液，可以保持關節軟骨面的滑潤，進而增加關節的活動範圍。

若過度勞動或是使用不當，都有可能引起滑膜的急性發炎，關節內會因而產生大量的積液及滑膜增厚，使得纖維變硬而失去彈性；膝蓋因而無法完全伸直，也無法完全彎曲及蹲下，又以髕股內側股骨髁處有壓痛為最常見，偶爾可以「摸到」摩擦的聲音。

3、鵝掌肌腱炎

鵝掌肌腱主要為防止行走、跑步時，下肢往外旋轉，所以慢跑、下坡、過度行走及運動，都是引起鵝掌肌腱炎的原因；但是，也有因為不恰當的長時間坐著，與不恰當的伸展拉筋，導致鵝掌肌受傷。

鵝掌肌腱炎常與退化性關節炎一起發生，但也可能單獨存在，疼痛的位置與髕腱炎不同，是在膝關節內側、脛骨的上方，用手指按壓時會感到疼痛。許多退化性關節炎患者，在接受玻尿酸注射之後，僵硬及疼痛即有所緩解，但脛骨內側上方仍感到疼痛，這就是合併有鵝掌肌腱炎所致。

4、肌筋膜疼痛症候群

許多來自大腿的肌肉，也以肌腱連接在膝關節附近，一旦肌肉因使用不當、拉扯或受傷，也會影響膝蓋的活動度進而產生疼痛。

肌筋膜疼痛症候群的臨床症狀，包括膝蓋前側或下側的疼痛緊繃感，合併膝關節的活動度受限，當做蹲下、站起等彎曲伸直膝蓋的動作，會覺得僵硬。

5、痛風

痛風的發作，主要是因為體內尿酸過高所致，尿酸其實是血液中像膽固醇一樣的化學物質，當尿酸高到一定程度時，便會堆積到全身，由於關節的溫度通常較低，所以尿酸多了就會沈積在關節內，沈積久了便會形成結晶，導致關節發炎，進而引發疼痛。

痛風一旦發作，通常以大腳趾、腳踝及膝關節等部位，出現紅、腫、熱、痛最為常見。

6、類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是一種慢性發炎，會侵害關節的疾病，詳細的致病機轉，至今仍然不明，一般認為與自體免疫系統有關。其可以侵犯身體的任何關節，也可以同時侵犯多個關節，導致關節疼痛、腫脹及僵硬，如果一側膝部或手罹患類風濕性關節炎，通常另一側的膝部及手也會罹患此病；嚴重的類風濕性關節炎，還可能造成關節損害及扭曲，影響正常的生活功能。

引發膝蓋痛的原因，排除免疫疾病引起的膝蓋疼痛因素外，不難歸納發現，多與時間及負重的過度，使用及超出肌腱所能承受的負擔有關。溫哲昇強調，不少人在不適症狀剛發生的時候，不太在意、心存僥倖，或不願修正或是變更生活模式，最後等到痛到不行，才去就醫，其實都有點太晚了。

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(中時電子報)