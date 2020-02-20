44歲國標女王劉真昨(19日)驚傳動心臟手術，且用葉克膜搶救中，吳宗憲證實辛龍已停工照顧劉真。而兩人當年結婚被稱為美女與野獸，劉真分享當媽後一度發福到穿不下舞衣，還把舞衣撐壞，但辛龍的反應讓她印象深刻，安慰說是他趁她坐月子時把舞衣送洗，所以縮水了，幽默又體貼的話語讓外界也認為劉真嫁對人。

劉真過去以流利的國標舞技令人印象深刻，外型纖細的她也常穿著漂亮閃耀的舞衣出席各大重要比賽，5年前她與辛龍結婚，隔年生下女兒霓霓，為了愛女她懷孕時拋棄婀娜多姿的體態，首求攝取營養，但也因此胖了12公斤，去年她受訪，分享產後瘦身的過程讓她十分崩潰。

據《Yahoo時尚美妝》報導，劉真坦言鏟肉過程中最辛苦的是最後的3公斤，當時她從月子中心回家後，隨意從衣櫃裡拿了件過去的舞衣，沒想到憋氣穿上後，舞衣突然被她撐破，珠珠頓時掉了一地，讓劉真直言有如世界末日，隨即痛哭。

劉真說，辛龍看到後就跑來安慰她，笑說是他自己作主把她的舞衣送洗才縮水了，要太太不要難過，是他的錯，劉真才破涕為笑，後來碰到初為父母帶小孩的困境，辛龍也總用幽默感開導她，可見夫妻倆互補好感情。

(中時電子報)