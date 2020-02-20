崔慈悌攝

蔡英文總統今天前往松山慈祐宮參拜，蔡英文表示，行政院會上午通過紓困條例，希望朝野能夠支持，在最短時間內通過預算，把疫情影響降到最低，只要大家一條心，相互鼓勵扶持，台灣一定會平安。

蔡英文今天在總統府祕書長陳菊等人陪同下，前往慈祐宮參拜，她說，在面對新冠肺炎時刻，宮廟能夠號召各方發揮安定力量，今天有六大天上聖母立壇建醮，為社會帶來安定，也為人民帶來希望。

她說，台灣過去也面對遭遇過多次挑戰，台灣人都能保持正信，一次次渡過難關，這次疫情對每個人帶來影響和恐慌，但她有信心，台灣可以通過考驗。

蔡英文強調，政府從一月起就開始作防疫準備，這陣子她陸續視察口罩和不織布生產工廠，我們的防疫準備充足，請大家放心。

對行政院會今天通過紓困條例，她也請朝野政黨都能團結支持，在最短時間通過預算，把疫情影響降到最低，她相信只要大家一條心，相互鼓勵扶持台灣一定會平安。

(中時 )