毒鴛鴦發燒怕隔離不敢就醫，基警上門驚見烏茲手槍。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

毒鴛鴦發燒怕隔離不敢就醫，基警上門驚見烏茲手槍。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

毒鴛鴦發燒怕隔離不敢就醫，基警上門驚見烏茲手槍。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市刑大偵一隊於20日偵破毒品案件，並查獲毒鴛鴦持有大量毒品和一把小改造手槍等，警方更發現兩人早已感冒，但怕會是因新冠肺炎，會遭到隔離，而不敢出門就醫，在經過醫院檢疫後，所幸只是單純感冒，不然恐造成防疫漏洞。

新北地檢署於19日下午3點，指揮刑大偵一隊的數名幹員，前往新北市板橋區的民宅查緝毒品案件，警方持搜索票進入屋內後，屋內僅53歲一名李姓女子，並未發現任何違禁品。

當員警搜索完畢後，廖姓犯嫌開車返家，發現大批員警上門，發覺不對勁立刻拔腿狂奔，途中還一度試圖掏出小烏茲的改造手槍，警方見狀立刻快步上將廖男壓制在地，當場查獲50幾發子彈，並在廖男車內找到足足65公克的毒品「安非他命」。

警方查獲廖、李二人時，二人表示有疑似長期感冒症狀，警方隨即依照防疫規定迅速讓該二人戴上口罩，執行人員也同時戴上口罩保護，嗣經調查廖、李二人近期並無出入境資料，亦非列管之居家隔離或居家檢疫對象，量測體溫也未有發燒症狀，這才鬆了口氣。

全案調查後將廖、李2嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣新北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查槍枝及毒品來源。

基隆市警察局重申警方打擊毒品犯罪之決心，除賡續執行安居緝毒專案向上溯源擴大偵辦外，將深入社區並落實友善通報網，與民眾聯手打擊毒品犯罪，以有效降低毒品危害，民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社區安全。

(中時 )