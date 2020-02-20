全民防疫大作戰，各家券商積極推行金融科技，凱基證券的「快e開」線上整合開戶平臺，24小時受理，且為因應3月23日盤中逐筆交易新制實施，線上服務全面升級，同時強化LINE功能，毋須另外下載APP，【凱基樂活投資人】即可接收台股、基金、海外股票等提醒，並查看K線及報價、連結至網頁系統下單。

凱基證券表示，投資人透過「快e開」線上整合開戶平臺，步驟簡單、開戶迅速，且24小時均接受辦理，投資人不用出門，隨時隨地即可透過手機或電腦進行證券線上開戶，邁出投資理財的第一步。

為因應3月23日盤中逐筆交易新制即將實施，凱基證券全面升級各項線上服務，優化交易系統功能。以免下載、免安裝的Web交易系統【全球交易中心】為例，全新改版的全球交易中心，其支援多種瀏覽器、提供報價資訊，也增加委託改價及庫存股內外盤價批次下單等功能。

此外，凱基證券持續強化LINE各項功能，投資人毋須另外下載APP，在【凱基樂活投資人】LINE官方帳號完成綁定後，即可接收台股、基金、海外股票等交易提醒服務，並可直接輸入台股名稱或代號，查看K線及報價，快速連結至網頁系統下單。

(工商 )