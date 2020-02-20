新冠肺炎疫情延燒，多個國家已禁止中港澳公民入境，但日本仍沒有作為，新科立委高嘉瑜認為，主要是因為經濟上的考量，而這次日本對疫情的處理方式，也引發詬病。

高嘉瑜在節目《新聞面對面》中表示，大陸網友開始比較，比起台灣人，日本人是不是對他們比較好，因為聽說日本這次送了大概10億個口罩，但因日本有他的經濟需求，這也是為什麼對大陸特別寬鬆。

包括俄羅斯，都已禁止中港澳入境，但日本到現在還不願意封閉，高嘉瑜指出，因為這次日本要靠著七月的東京奧運，期待大陸觀光客能促進日本的經濟。

高嘉瑜說，光是過去一年大陸到日本的觀光消費，這些GDP的經濟產值，就將近4千多億台幣，安倍晉三跟習近平本來四月要見面，也沒有說要延期，且日本到現在也不願意鬆口說要停辦奧運。

高嘉瑜指出，很多分析認為，日本這次是特別有它的背後目的，包含經濟、觀光目的，並非政治上的目的，但對台灣來說，攸關台灣2300萬人的醫療能不能負荷。

此次日本防疫上，高嘉瑜坦言有很多詬病，網友也都認為，日本在這一次比台灣還不如，光是一個鑽石公主號，他的處置態度就讓很多人傻眼。

(中時電子報)