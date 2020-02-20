合庫金控(5880)旗下合庫銀行攜手不動產開發潤泰創新國際股份有限公司辦理以都市更新方式興建公共建設之融資案。合庫為國內都更危老融資的指標性銀行，至去年底合庫銀承作的危老案件約13件，金額80億元；都更承作的案件約36件，金額約370億元。

此次都市更新案係公有土地更新，經公開甄選後由潤泰創新國際擔任實施者，更新單元位於台北市信義區犁和段三小段，嘉興街以東、崇德街以南、信安街以西及嘉興街305巷以北所圍街廓內，距捷運文湖線六張犁站約350公尺、信義快速道路約2.2公里，交通便利、生活機能佳。基地面積617.4坪，規劃興建RC造，地上12樓、地下4樓之多功能複合住宅大樓，共計116戶及平面車位98位，包含台北市警察局六張犁派出所及78戶合宜住宅，除了可以提供人民保母一個更舒適的辦公場所外，也協助台北市政府改善市民住的需求。

(時報資訊)