宏達電(2498)今(20)日宣布，推出完整的VIVE Cosmos系列，其中包括三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與三款可換式面板模組，這將可使VIVE Cosmos系列產品具備更多元的功能，可隨著使用者的習慣與需求，輕鬆調整及擴充升級頭戴式顯示器的功能，全新產品陣容包括VIVE Cosmos Elite、VIVE Cosmos XR以及VIVE Cosmos Play，也象徵宏達電Cosmos正在走向一個模組化的過程。

宏達電執行長Yves Maitre表示，本次推出專為各種類型的VR消費者所設計的全新VIVE Cosmos系列產品，VIVE Cosmos是宏達電至今最具彈性及最多功能的頭戴式顯示器設備，無論消費者是剛開始接觸虛擬實境，或是追求頂級體驗的商業用戶，VIVE Cosmos都能提供出色的體驗經驗、舒適度以及隨時間而不斷發展的VR到XR之旅，消費者僅需輕鬆地更換面板，就能讓頭戴式顯示器升級。

宏達電台灣總經理陳柏諭也表示，今年Cosmos會變成一個模組化的過程，任使用者更換，這會是今年很全新的概念，「宏達電2020年在vive的佈局是很完整的」。

宏達電本次全新產品陣容包括VIVE Cosmos Elite、VIVE Cosmos XR以及VIVE Cosmos Play，首先，VIVE Cosmos Elite配備外部追蹤器能滿足VR娛樂愛好者對於精準度的最高標的要求，配備基地台精準追蹤技術，使用者將可以享受SteamVR追蹤器更流暢操控，VIVE Cosmos Elite也支援VIVE生態系統週邊產品如VIVE移動定位器與無線模組，定價為29,900元，將會在第一季尾聲時開賣。

再者，VIVE Cosmos XR即將問世，是一款VIVE Cosmos的獨立式替代面板，首次為Cosmos帶來高解析度的透視鏡頭，第二季將首先發表開發者版本，VIVE Cosmos XR將透過VR顯示器提供幾近穿透性的視野並將VR顯示畫面呈現最佳化(100度的調節視野)，將與現實世界與虛擬內容結合，VIVE Sync用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive及創建虛擬會議室等多項功能，可滿足不同企業用戶需求。

VIVE Cosmos XR配備高解析度的透視鏡頭，VIVE Cosmos XR清晰的將虛擬套疊在外部真實世界，完美地融合成另一種新境界的虛擬實境。更多關於Cosmos XR的資訊將於及將到來的遊戲開發者大會揭露。

至於VIVE Cosmos Play則適合讓入門使用者輕鬆地進入高階虛擬實境領域，VIVE Cosmos Play使用Inside-out追蹤技術，不需架設基地台讓消費者立即開始他們的虛擬實境探索，並且隨著消費者需求的改變能進行彈性的調整與升級，VIVE Cosmos Play的其他詳細訊息及定價將於後續公布。

(時報資訊)