近期有網路安全研究發現，駭客能透過簡單地改變螢幕的亮度，從電腦中竊取敏感的數據。駭客利用很少人會注意到的電腦組件發射，例如光、聲音、熱、無線電頻率或超聲波，甚至利用電線中的電流波動，從電腦中竊取數據，而無需任何網路連接或者物理接觸的設備。國泰網路資安ETF經理人游日傑指出，網路安全的威脅不停擴大，在2019年Android系統曾發生透過Google Play，惡意軟體單月下載破3.3億次的情況。未來在智慧城市與智慧家居逐漸普及的趨勢下，網路資安威脅將進一步擴大至各式家電、印表機、攝像及監控設備，還有自動駕駛功能的汽車。

根據Gartner估計，全球網路資安市場規模將持續成長，由2017年的1014億美元，上升至2023年的1680億美元，近雙位數的年複合成長率，顯示資安產業具有龐大的商機。國泰投信推出國泰網路資安ETF(00875 )為亞洲第一檔「防駭」概念的網路資安ETF，追蹤指數為資安代表指數「納斯達克ISE全球網路資安指數」，該指數自2010年至2019年底，累積報酬率為447.45%，比納斯達克綜合指數多108%。該ETF預估在3月9日開募，估3月底掛牌。

而資安指數的投資價值，隨著物聯網時代來臨，只會增加不會減少。物聯網在生活中的應用越來越多彩多姿，也讓資安風險無所不在，網路安全的威脅不斷擴大。駭客駭入系統、竊取AI模型背後的數據時有所聞，這也讓運用AI防禦的偵測和回應速度必須更快及精準，資安防護力因為有新的需求而不斷升級，也說明了資安產業是個絕對不會退潮流的產業。

(時報資訊)