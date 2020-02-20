#狗仔掰掰/驚傳台灣「狗仔始祖」《壹週刊》2月底熄燈號 總編輯明宣布消息

香港媒體大亨黎智英2001年將狗仔文化帶進台灣創立《壹週刊》，開啟台灣八卦新聞之先河，但不敵數位化的影響，繼2018年3月14日紙本停刊後，今(20日)上午由總編輯邱銘輝召開記者會，聲明《壹週刊》將在二月底正式熄燈，同時也宣布三項聲明。

壹傳媒上午在官方網站上貼出聲明表示，由於香港壹傳媒集團營運轉型的需要，台灣壹週刊將於2020年2月29日結束營運。對於多年盡心盡力的壹週刊全體員工，以及始終給予壹週刊最大支持與鼓勵的讀者們，我們在此感到萬分的感謝與歉意，並將依以下三點，妥適安排結束營運的事宜：

一、所有壹週刊員工權利，將依勞基法等相關法令，得到合法保障；

二、壹週刊的訂閱將會在3月1日24:00停止服務，現有訂戶(不論月費或年費)可選擇退費或轉訂《蘋果新聞網》，(相關處理方式將會儘快通知及公佈於壹週刊官網、FB粉絲專頁等處)；

三、壹週刊品牌將會保留，而過往的報導內容未來將安排保留於《蘋果新聞網》，歡迎有興趣的讀者搜尋及閱覽

台灣壹週刊自2001年5月31日創刊，多年來積極且無畏地報導各種新聞及故事，雖然此時必須向我們認真的同事及愛護我們的讀者們，說聲珍重再見，但相信台灣壹週刊「不扮高深，只求傳真」的精神，仍會有更多人願意持續挺身捍衛，拚命追求。

(中時電子報)