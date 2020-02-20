鑽石公主號遭隔離乘客陸續下船，我方將在明天下午派出包機抵達東京羽田機場，希望能接回19名國人。

外交部發言人歐江安表示，已經有5名我國籍乘客經過檢驗確診，送到日本醫院隔離治療，根據駐處回報，這5個人狀況穩定，逐漸康復當中，但是根據日本規定，這5人必須要完全康復才能離開，因此不會上包機。

歐江安說，鑽石公主號在隔離期滿14天以後，昨天日方進行檢疫，確定為陰性無症狀的人分批下船，目前已經有5名國人下船。

歐江安指出，昨天接獲日方包機許可，目前預定明天下午從台北起飛，當天晚間抵達羽田機場把國人帶回台灣，但是各國乘客都在排隊檢疫下船，希望我國乘客明天都能完成檢疫。指揮中心並將根據防疫需求安排防範措施，外交部全力配合辦理。

鑽石公主號上面有22名台灣籍旅客、1名含我國籍的雙重國籍旅客、2名台灣籍船員，其中5名旅客確診已經送到日本醫院隔離治療，1名船員因為公司需求要留在日本，所以有資格搭上我國包機的總共有19人，但必須要為檢驗結果為陰性、健康的人才能上飛機。

(中時 )