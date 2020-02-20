新冠肺炎病例不斷增加，雖然許多人都主動戴口罩防疫，但由於已出現無症狀感染者，民眾仍擔心在不知情的狀況下被傳染，到底哪些行為最危險？醫師直指，有3大日常習慣感染指數不能再更高，最近甚至禁止她的兩小孩通通不准按電梯！
這名急診主治醫師在臉書《急診女醫師其實.》發文表示，家中兩個小孩很愛搶按電梯，甚至會搶到吵架，不過最近都被她禁止「通通不准按」。她並貼出一張圖，說明衛福部疾病管制署發布的「讓你得流感的那些小事」。圖中顯示，下列3大日常習慣感染指數最高：
1. 密閉空間打噴嚏沒掩口鼻，一公尺內都遭殃。
2. 打噴嚏時用手遮沒洗手，手到之處必留下病毒。
3. 出入公共場所後，沒洗手就摸眼口鼻，病毒能在寒冷、低溼度的環境中存活數小時。
網友則紛紛回應「最近病人們進電梯，全都在等待別人按樓層」、「很多地方也是，走最後一個的都不按」、「走第1個的也不按啊」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。