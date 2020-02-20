衛福部疾病管制署發布的「讓你得流感的那些小事」。（圖／衛福部）

新冠肺炎病例不斷增加，雖然許多人都主動戴口罩防疫，但由於已出現無症狀感染者，民眾仍擔心在不知情的狀況下被傳染，到底哪些行為最危險？醫師直指，有3大日常習慣感染指數不能再更高，最近甚至禁止她的兩小孩通通不准按電梯！

這名急診主治醫師在臉書《急診女醫師其實.》發文表示，家中兩個小孩很愛搶按電梯，甚至會搶到吵架，不過最近都被她禁止「通通不准按」。她並貼出一張圖，說明衛福部疾病管制署發布的「讓你得流感的那些小事」。圖中顯示，下列3大日常習慣感染指數最高：

1. 密閉空間打噴嚏沒掩口鼻，一公尺內都遭殃。

2. 打噴嚏時用手遮沒洗手，手到之處必留下病毒。

3. 出入公共場所後，沒洗手就摸眼口鼻，病毒能在寒冷、低溼度的環境中存活數小時。

網友則紛紛回應「最近病人們進電梯，全都在等待別人按樓層」、「很多地方也是，走最後一個的都不按」、「走第1個的也不按啊」。

(中時電子報)